Канадка Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ
Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ. Обложка © X / NHL
Хоккейный клуб "Сиэтл Кракен" огласил имена ассистентов нового главного тренера Дэна Байлсмы. Ими стали Боб Вудс и Джессика Кэмпбелл. Последняя оказалась первой женщиной на этом посту в истории Национальной хоккейной лиги, сообщила пресс-служба коллектива.
"Команда "Сиэтл Кракен" назначила Джессику Кэмпбелл помощником тренера, что сделало её первой женщиной, назначенной помощником, партнёром или главным тренером в истории НХЛ", — гласит комментарий НХЛ в соцсети X.
На сайте клуба указано, что 32-летняя Кэмпбелл привлекла внимание тренерских кругов американского хоккея ещё в 2022 году, когда была ассистентом главного тренера сборной Германии на чемпионате мира. Далее она занимала пост тренера по профессиональным навыкам в "Нюрнберг Айс Тайгерс" из Немецкой хоккейной лиги.
"Слухи о её работе в Европе в качестве гуру фигурного катания и навыков часто всплывали, когда Байлсма звонил знакомым, чтобы пополнить свой тренерский штаб", — гласит сообщение.
А недавно в Парадайсе подошёл к концу ежегодный драфт игроков, организованный Национальной хоккейной лигой. Больше всего вакантных мест досталось канадским спортсменам (89 человек), вторыми по популярности оказались американцы (39 человек). Также клубы НХЛ выбрали 27 россиян, что стало третьим результатом.