Канадка Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ

Хоккейный клуб "Сиэтл Кракен" огласил имена ассистентов нового главного тренера Дэна Байлсмы. Ими стали Боб Вудс и Джессика Кэмпбелл. Последняя оказалась первой женщиной на этом посту в истории Национальной хоккейной лиги, сообщила пресс-служба коллектива.

"Команда "Сиэтл Кракен" назначила Джессику Кэмпбелл помощником тренера, что сделало её первой женщиной, назначенной помощником, партнёром или главным тренером в истории НХЛ", — гласит комментарий НХЛ в соцсети X.

На сайте клуба указано, что 32-летняя Кэмпбелл привлекла внимание тренерских кругов американского хоккея ещё в 2022 году, когда была ассистентом главного тренера сборной Германии на чемпионате мира. Далее она занимала пост тренера по профессиональным навыкам в "Нюрнберг Айс Тайгерс" из Немецкой хоккейной лиги.

"Слухи о её работе в Европе в качестве гуру фигурного катания и навыков часто всплывали, когда Байлсма звонил знакомым, чтобы пополнить свой тренерский штаб", — гласит сообщение.