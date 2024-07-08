Чёрная икра: секреты деликатеса и его польза для здоровья Производители чёрной икры говорят, что в 2024 году её продажи выросли почти на десять процентов. Что это за деликатес, какие виды рыб его производят, сколько стоит, чем полезна икра, интересные факты об этом продукте. 7 июля, 21:29 Что такое чёрная икра и чем она полезна для здоровья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lisovskaya

"Не могу я её каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала", — упрекал жену в фильме “Белое солнце пустыни” таможенник Верещагин. "Заставляй себя есть чёрную икру", — призывали советские плакаты.

Что такое чёрная икра?

Чёрная икра добывается из различных видов осетровых рыб. Она отличается мелкими блестящими икринками, которые имеют характерный вкус и текстуру. Чёрная икра считается символом роскоши и изысканности и часто используется в кулинарии для украшения блюд или как самостоятельное блюдо.

Какие виды рыб производят чёрную икру?

Чёрную икру получают от нескольких видов осетровых рыб, каждый из которых имеет свои особенности:

Осётр. Это самый распространённый источник чёрной икры. Размеры и возраст осетра влияют на вкус и текстуру икры. Севрюга. Икра севрюги более мелкая по размеру, но имеет насыщенный вкус. Белуга. Самая дорогая и крупная икра, известная своим мягким вкусом и крупными икринками. Стерлядь. Эта рыба также даёт высококачественную икру, но в меньших количествах.

Вылов осетровых рыб из бассейна для забора икры. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Каждый из этих видов рыб обитает в определённых регионах и водоёмах, что также влияет на характеристики икры.

Сколько стоит чёрная икра?

Стоимость чёрной икры может сильно варьироваться в зависимости от вида рыбы, размера икринок, региона производства и бренда. В среднем цена за 100 граммов чёрной икры может составлять от $100 до $1000 и более. Вот некоторые ориентировочные цены:

Икра осетра: от 8 тыс. до 24 тыс. рублей за 100 граммов. Икра севрюги: от 13 тыс. до 35 тыс. рублей за 100 граммов. Икра белуги: от 40 тыс. до 80 тыс. рублей за 100 граммов.

Цена также может зависеть от методов обработки и хранения икры.

Стоимость чёрной икры сильно варьируется в зависимости от вида рыбы, размера икринок, региона производства и бренда. Фото © ТАСС / DPA / Stefan Sauer

Чем полезна чёрная икра?

Чёрная икра — не только вкусный деликатес, но и полезный продукт, богатый питательными веществами:

Белки: икра содержит высококачественные белки, необходимые для строительства и восстановления тканей организма.

икра содержит высококачественные белки, необходимые для строительства и восстановления тканей организма. Жирные кислоты омега-3: эти кислоты помогают снижать уровень холестерина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и поддерживают здоровье мозга.

эти кислоты помогают снижать уровень холестерина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и поддерживают здоровье мозга. Витамины и минералы: чёрная икра богата витаминами A, D, E, а также такими минералами, как цинк, магний и железо.

чёрная икра богата витаминами A, D, E, а также такими минералами, как цинк, магний и железо. Антиоксиданты: содержащиеся в икре антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и замедляют процессы старения.

Спрос на чёрную икру в России

В период с 1 января по 15 июня 2024 года количество покупок чёрной икры в России увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает РБК, опираясь на данные «Чек индекс» — платформы фискальных данных от «Платформы ОФД». Кроме того, россияне стали покупать икру в более крупных упаковках. В 2024 году наиболее популярными стали банки с зернистой чёрной икрой осетра и стерляди объёмом 50–100 граммов, тогда как год назад покупатели предпочитали упаковки по 30–50 граммов.

В Москве наблюдается особенно высокий рост продаж, который за первое полугодие 2024 года составил 14% по сравнению с 2023 годом и 15% по сравнению с 2019 годом.

Чёрная икра в банках. Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Интересные факты о чёрной икре

Историческая роскошь. Чёрная икра была известна ещё в древние времена. Её ценили персидские цари и римские императоры.

Чёрная икра была известна ещё в древние времена. Её ценили персидские цари и римские императоры. Икра в космосе. Чёрная икра была включена в рацион космонавтов на борту советских космических кораблей.

Чёрная икра была включена в рацион космонавтов на борту советских космических кораблей. Экологические меры. Из-за чрезмерного вылова многие виды осетровых рыб находятся под угрозой исчезновения. В связи с этим введены строгие меры по охране осетровых и разработаны технологии искусственного разведения.

Из-за чрезмерного вылова многие виды осетровых рыб находятся под угрозой исчезновения. В связи с этим введены строгие меры по охране осетровых и разработаны технологии искусственного разведения. Золотая икра. Существует редкий вид чёрной икры, который называется "Алмас". Эта икра белуги отличается светло-золотистым цветом и является одной из самых дорогих в мире.

Существует редкий вид чёрной икры, который называется "Алмас". Эта икра белуги отличается светло-золотистым цветом и является одной из самых дорогих в мире. Икра и здоровье кожи. Чёрная икра используется в косметике из-за своих регенеративных и питательных свойств. Экстракты икры добавляют в кремы и сыворотки для улучшения состояния кожи.

Авторы Андрей Соколов