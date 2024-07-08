Чёрная икра: секреты деликатеса и его польза для здоровья
Производители чёрной икры говорят, что в 2024 году её продажи выросли почти на десять процентов. Что это за деликатес, какие виды рыб его производят, сколько стоит, чем полезна икра, интересные факты об этом продукте.
Что такое чёрная икра и чем она полезна для здоровья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lisovskaya
"Не могу я её каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала", — упрекал жену в фильме “Белое солнце пустыни” таможенник Верещагин. "Заставляй себя есть чёрную икру", — призывали советские плакаты.
Что такое чёрная икра?
Чёрная икра добывается из различных видов осетровых рыб. Она отличается мелкими блестящими икринками, которые имеют характерный вкус и текстуру. Чёрная икра считается символом роскоши и изысканности и часто используется в кулинарии для украшения блюд или как самостоятельное блюдо.
Какие виды рыб производят чёрную икру?
Чёрную икру получают от нескольких видов осетровых рыб, каждый из которых имеет свои особенности:
- Осётр. Это самый распространённый источник чёрной икры. Размеры и возраст осетра влияют на вкус и текстуру икры.
- Севрюга. Икра севрюги более мелкая по размеру, но имеет насыщенный вкус.
- Белуга. Самая дорогая и крупная икра, известная своим мягким вкусом и крупными икринками.
- Стерлядь. Эта рыба также даёт высококачественную икру, но в меньших количествах.
Вылов осетровых рыб из бассейна для забора икры. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Каждый из этих видов рыб обитает в определённых регионах и водоёмах, что также влияет на характеристики икры.
Сколько стоит чёрная икра?
Стоимость чёрной икры может сильно варьироваться в зависимости от вида рыбы, размера икринок, региона производства и бренда. В среднем цена за 100 граммов чёрной икры может составлять от $100 до $1000 и более. Вот некоторые ориентировочные цены:
- Икра осетра: от 8 тыс. до 24 тыс. рублей за 100 граммов.
- Икра севрюги: от 13 тыс. до 35 тыс. рублей за 100 граммов.
- Икра белуги: от 40 тыс. до 80 тыс. рублей за 100 граммов.
Цена также может зависеть от методов обработки и хранения икры.
Стоимость чёрной икры сильно варьируется в зависимости от вида рыбы, размера икринок, региона производства и бренда. Фото © ТАСС / DPA / Stefan Sauer
Чем полезна чёрная икра?
Чёрная икра — не только вкусный деликатес, но и полезный продукт, богатый питательными веществами:
- Белки: икра содержит высококачественные белки, необходимые для строительства и восстановления тканей организма.
- Жирные кислоты омега-3: эти кислоты помогают снижать уровень холестерина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и поддерживают здоровье мозга.
- Витамины и минералы: чёрная икра богата витаминами A, D, E, а также такими минералами, как цинк, магний и железо.
- Антиоксиданты: содержащиеся в икре антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и замедляют процессы старения.
Спрос на чёрную икру в России
В период с 1 января по 15 июня 2024 года количество покупок чёрной икры в России увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает РБК, опираясь на данные «Чек индекс» — платформы фискальных данных от «Платформы ОФД». Кроме того, россияне стали покупать икру в более крупных упаковках. В 2024 году наиболее популярными стали банки с зернистой чёрной икрой осетра и стерляди объёмом 50–100 граммов, тогда как год назад покупатели предпочитали упаковки по 30–50 граммов.
В Москве наблюдается особенно высокий рост продаж, который за первое полугодие 2024 года составил 14% по сравнению с 2023 годом и 15% по сравнению с 2019 годом.
Чёрная икра в банках. Фото © ТАСС / Максим Коротченко
Интересные факты о чёрной икре
- Историческая роскошь. Чёрная икра была известна ещё в древние времена. Её ценили персидские цари и римские императоры.
- Икра в космосе. Чёрная икра была включена в рацион космонавтов на борту советских космических кораблей.
- Экологические меры. Из-за чрезмерного вылова многие виды осетровых рыб находятся под угрозой исчезновения. В связи с этим введены строгие меры по охране осетровых и разработаны технологии искусственного разведения.
- Золотая икра. Существует редкий вид чёрной икры, который называется "Алмас". Эта икра белуги отличается светло-золотистым цветом и является одной из самых дорогих в мире.
- Икра и здоровье кожи. Чёрная икра используется в косметике из-за своих регенеративных и питательных свойств. Экстракты икры добавляют в кремы и сыворотки для улучшения состояния кожи.