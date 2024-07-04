Провоцируют раздражение: Названа главная опасность ледяных напитков в жару

Напитки со льдом опасно употреблять в жару, предупредила в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко. Причина в том, что разогретый организм может испытать шок от холодной жидкости.

"Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это в свою очередь может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе", — пояснила Мойсенко.

Она посоветовала воздержаться от слишком холодных напитков и тем, у кого слабая микробиота полости рта, ведь это чревато обострением простудных заболеваний, вроде ангины. Оптимальная температура напитка — плюс пять-десять градусов. Но если на улице +35, то и напиток должен быть теплее. Разница не должна превышать пятнадцати градусов. Важно также, чтобы вода для льда была очищенной, дабы исключить вероятность бактериального или вирусного заражения.