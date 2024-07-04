Пьяный водитель опрокинул рейсовый автобус с 30 пассажирами в Кузбассе
В Топкинском районе Кемеровской области упал на бок рейсовый автобус. Обложка © VK / Полиция Кузбасса
В Топкинском районе Кемеровской области на трассе перевернулся рейсовый автобус с 30 пассажирами, пострадала школьница. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
"ДТП произошло сегодня около 09:40 на 223-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе. На место незамедлительно были направлены сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, 63-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Юрга – Кемерово, не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся на бок", — говорится в публикации ведомства.
В момент аварии в салоне транспортного средства находилось 30 пассажиров. Пострадали 15-летняя девушка и водитель. Результаты освидетельствования говорят о том, что управлявший автомобилем мужчина был нетрезв, за что понесёт ответственность согласно российскому законодательству. Сотрудники полиции устанавливают остальные обстоятельства случившегося, по завершении проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее Life.ru сообщал о дорожно-транспортном происшествии в Анталье в Турции: в столб врезался автобус, в котором ехали туристы из России и Белоруссии. Водитель погиб на месте, пострадали 16 россиян и четверо граждан Республики Беларусь, среди раненых есть дети. Столкновение было такой силы, что половина автобуса сильно деформировалась.