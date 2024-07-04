Вильфанд спрогнозировал повышение температуры на Земле при любых сценариях

Температура на Земле будет становиться всё выше при любых возможных сценариях. Это связано в первую очередь не с природными явлениями вроде Эль-Ниньо, а с деятельностью человека на планете и попаданием парниковых газов в атмосферу. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Главная причина потепления климата — это до сих пор продолжающееся увеличение концентрации парниковых газов. Эль-Ниньо или Ла-Нинья — это природный фактор, но главная причина — это антропогенное воздействие", — утверждает синоптик.

По словам Вильфанда, даже если углекислый газ перестанет поступать в атмосферу "уже завтра", то часть парниковых газов, появившаяся вследствие человеческой деятельности, уменьшится вдвое лишь спустя 30 лет.

"Именно поэтому при всех сценариях, что бы человечество ни делало, до конца века всё равно будет повышение температуры. Вся надежда на мягкое потепление", — пояснил он.