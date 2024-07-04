Трое россиян незаконно легализовали 11 тысяч мигрантов и заработали 25 миллионов

В Приморском крае сотрудники УМВД РФ пресекли деятельность компании, занимавшейся противоправной легализацией мигрантов на территории России. Задержаны три человека, сообщает в телеграм-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В Приморском крае правоохранители пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов. Видео © Telegram / Ирина Волк

"По информации моих коллег из Владивостока, в помещении фирмы, оказывавшей гостиничные услуги мигрантам, а также в двух хостелах, расположенных на улице Гульбиновича и в Инженерном переулке, злоумышленники выдавали иностранным гражданам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания без фактического предоставления им помещений для проживания", — говорится в её публикации.

Как выяснили правоохранители, аферисты вносили фиктивные данные об адресах регистрации в бланки уведомлений о постановке на миграционный учёт, а сама регистрация осуществлялась с IP-адреса организатора схемы. Удалось установить, что преступники вели свою деятельность с 2022 года и за этот срок успели незаконно легализовать порядка 11 тысяч иностранных граждан, заработав на этом 25 миллионов рублей.

По факту преступления заведено уголовное дело в рамках пункта "а" части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). При обысках правоохранители изъяли у преступников компьютеры, сим-карты, носители информации, печати, записные книжки, банковские карты, документы и прочие предметы, имеющие доказательную важность для следствия. В мероприятиях участвовали сотрудники Росгвардии. В результате оперативных мероприятий задержали главу компании и двух подельников. Идёт предварительное расследование.