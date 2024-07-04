Госдума рассмотрит поправки по защите трудовых прав россиян

Парламентарии Государственной думы на этой неделе начнут рассмотрение законопроекта по улучшению контроля за соблюдением норм трудового законодательства. Такой анонс в личном телеграм-канале сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Необходимо повышать уровень защиты трудовых прав граждан. На этой неделе в Государственной думе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Проект федерального закона призван защитить права работающих граждан", — сказано в его посте.

Он объяснил, что поправки коснутся следующих вопросов: государственного контроля за выполнением работодателями обязательств перед своими работниками в рамках трудовых соглашений;

обеспечения работающих инвалидов ежегодным оплачиваемым отпуском сроком не менее 30 календарных дней;

создания в российских субъектах междведомственных комиссий с целью противодействия возникновению просроченной задолженности по заработной плате;

разработке механизма временного перевода на другую работу при условии согласия работника в тех случаях, когда производство было приостановлено или возникла потребность на другом предприятии.

Володин уточнил, что последняя из перечисленных инициатив даст гражданам возможность сохранять стабильный доход при наступлении локальных кризисов за счёт временного перехода на работу в другую организацию. В свою очередь, работодатели смогут впоследствии вернуть себе ценные кадры. При этой процедуре изначальный трудовой договор не будет расторгаться — его действие будет заморожено. Спикер Госдумы добавил, что это решение также может оказаться весьма полезно в отраслях с сезонной занятостью.