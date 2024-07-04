Стало известно о судьбе богатств уехавшего из России "водочного короля" Шефлера

"В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности", — сказано в телеграм-канале пресс-службы.

При этом из банка данных исполнительных производств следует, что на имущество "Амбер Талвис" — крупнейшего производителя алкогольной продукции — и ещё двух заводов Юрия Шефлера наложен арест по исполнительному листу от 21 июня 2024 года по иску ГП.

Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала запретить деятельность в России владельца марок водки "Столичная" и "Московская" Юрия Шефлера, а также двух его компаний, зарегистрированных в Люксембурге, в связи с обвинениями в экстремизме. В иске требуется обратить в доход России акции АО "СПИ-РВВК", которые зарегистрированы за компанией "Эс Пи Ай Риджинал Бизнес Юнит" в Нидерландах, и акции "Амбер Талвис", которые зарегистрированы за "Амбер Бевередж Груп Холдинг". Также в ГП призвали запретить таможне оформление экспортируемых товаров в адрес "Амбер Талвис", "Столи Груп", "Эс Пи Ай Риджинал Бизнес Юнит" и компании "Амбер Латвияс балзамс" в Латвии, а помимо них и прочих юридических лиц, бенефициаром которых выступает водочный магнат.