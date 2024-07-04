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4 июля, 07:19

Стало известно о судьбе богатств уехавшего из России "водочного короля" Шефлера

Суд опроверг признание Шефлера экстремистом и конфискацию его активов по иску ГП

Юрий Шефлер. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Юрий Шефлер. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Объединённая пресс-служба судов Тамбовской области опровергла сведения о признании бизнеса владельца марок водки "Столичная" и "Московская" Юрия Шефлера экстремистским объединением по запросу Генпрокуратуры РФ. Сам бизнесмен уехал из России.

"В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности", — сказано в телеграм-канале пресс-службы.

При этом из банка данных исполнительных производств следует, что на имущество "Амбер Талвис" — крупнейшего производителя алкогольной продукции — и ещё двух заводов Юрия Шефлера наложен арест по исполнительному листу от 21 июня 2024 года по иску ГП.

Спиртзавод уехавшего из России водочного магната попал под арест
Спиртзавод уехавшего из России водочного магната попал под арест

Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала запретить деятельность в России владельца марок водки "Столичная" и "Московская" Юрия Шефлера, а также двух его компаний, зарегистрированных в Люксембурге, в связи с обвинениями в экстремизме. В иске требуется обратить в доход России акции АО "СПИ-РВВК", которые зарегистрированы за компанией "Эс Пи Ай Риджинал Бизнес Юнит" в Нидерландах, и акции "Амбер Талвис", которые зарегистрированы за "Амбер Бевередж Груп Холдинг". Также в ГП призвали запретить таможне оформление экспортируемых товаров в адрес "Амбер Талвис", "Столи Груп", "Эс Пи Ай Риджинал Бизнес Юнит" и компании "Амбер Латвияс балзамс" в Латвии, а помимо них и прочих юридических лиц, бенефициаром которых выступает водочный магнат.

Андрей Бражников
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