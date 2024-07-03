Признать экстремистом и изъять активы: Деятельность водочного магната в России требуют запретить
Генпрокуратура требует запретить деятельность бизнесмена Шефлера в России
Генпрокуратура РФ потребовала запрета на деятельность в России владельца марок водки "Столичная" и "Московская" Юрия Шефлера, а также двух его компаний, зарегистрированных в Люксембурге, в связи с обвинениями в экстремизме. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.
"Запретить деятельность объединения, включающего Юрия Шефлера и его компании "Амбер Бевередж Груп Холдинг" и "Столи Груп", зарегистрированные в Люксембурге, на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — цитирует агентство содержание иска Генеральной прокуратуры, который был направлен в Тамбовский районный суд.
Кроме того, в нём требуется обратить в доход России акции АО "СПИ-РВВК", которые зарегистрированы за компанией "Эс Пи Ай Риджинал Бизнес Юнит" в Нидерландах, и акции "Амбер Талвис", которые зарегистрированы за "Амбер Бевередж Груп Холдинг". Также в ГП призвали запретить таможне оформление экспортируемых товаров в адрес "Амбер Талвис", "Столи Груп", "Эс Пи Ай Риджинал Бизнес Юнит" и компании "Амбер Латвияс балзамс" в Латвии, а помимо них, и прочим юридическим лицам, бенефициаром которых выступает Шефлер.
В начале месяца стало известно о том, что спиртзавод уехавшего из России водочного магната Юрия Шефлера попал под арест. Также были арестованы ещё две подконтрольные ему компании в Калининграде. А ранее сообщалось о том, что права на водку "Столичная" и "Московская" ушли с молотка в Европе за 1,6 миллиона евро. Их передали компании Spirits International, которая зарегистрирована в Люксембурге и входит в концерн SPI Group (принадлежит Юрию Шефлеру).
ТАСС / ИТАР-ТАСС