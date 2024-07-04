Центробанк: Годовая инфляция в России достигнет пика в июле

Годовая инфляция в России достигнет пика в июле, а с августа-сентября показатель постепенно начнёт снижаться. Такой прогноз озвучил зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия-24" в рамках Финансового конгресса.

"Пик годовой инфляции мы, наверное, пронаблюдаем сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа-сентября", — рассказал зампред ЦБ.

Заботкин объяснил, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий. Согласно расчётам ЦБ, цели по инфляции в 4% будут достигнуты в середине или ко второй половине 2025 года.