ЦБ может поднять ключевую ставку до 17–18% в июле
Заботкин: ЦБ может рассмотреть возможность повышения ставки до 17–18% в июле
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Совет директоров Центрального банка на заседании в июле может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта — до значения 17–18% годовых. Об этом рассказал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения [ставки] до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы также будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", — объяснил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Алексей Заботкин спрогнозировал, что годовая инфляция в РФ достигнет пиковых значений в июле, а уже в августе – сентябре этот показатель станет снижаться. По его словам, нынешние темпы роста цен затормозятся в связи с ужесточением денежно-кредитных условий. Также, по расчётам финансового регулятора, цели по уровню инфляции 4% удастся достигнуть к середине или второй половине 2025 года.