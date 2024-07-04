ЦБ может поднять ключевую ставку до 17–18% в июле

Совет директоров Центрального банка на заседании в июле может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта — до значения 17–18% годовых. Об этом рассказал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения [ставки] до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы также будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", — объяснил он в эфире телеканала "Россия 24".