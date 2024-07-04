Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за побегов из колоний

Генеральная прокуратура РФ направила представление директору ФСИН России Александру Калашникову, чтобы тот разобрался с побегами заключённых из колоний-поселений. По итогам проведённой работы число таких случаев снизилось более чем в три раза, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

"Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения. С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий директору ФСИН России внесено представление. О состоянии законности проинформирован министр юстиции РФ", — рассказали в надзорном органе.

После вмешательства Генпрокуратуры ФСИН удалось предпринять конкретные меры организационного и практического характера по устранению нарушений в надзоре за заключёнными и профилактике их противоправного поведения. Благодаря этим усилиям по итогам пяти месяцев 2024 года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза. Обеспечение законности в данной сфере находится под постоянным контролем Генпрокуратуры, заключили в ведомстве.