Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за побегов из колоний
Генеральная прокуратура РФ направила представление директору ФСИН России Александру Калашникову, чтобы тот разобрался с побегами заключённых из колоний-поселений. По итогам проведённой работы число таких случаев снизилось более чем в три раза, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения. С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий директору ФСИН России внесено представление. О состоянии законности проинформирован министр юстиции РФ", — рассказали в надзорном органе.
После вмешательства Генпрокуратуры ФСИН удалось предпринять конкретные меры организационного и практического характера по устранению нарушений в надзоре за заключёнными и профилактике их противоправного поведения. Благодаря этим усилиям по итогам пяти месяцев 2024 года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза. Обеспечение законности в данной сфере находится под постоянным контролем Генпрокуратуры, заключили в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, как свой побег готовили и проводили заключённые, захватившие заложников в ростовском СИЗО. Террористов также пытались завербовать для вступления в свои ряды представители террористической организации.
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