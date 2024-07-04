В Петербурге 6-летняя девочка оказалась прикована к постели из-за ошибки воспитательницы
SHOT: В Петербурге шестилетняя девочка сломала позвоночник, упав с качелей
В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила множественные переломы позвоночника после падения с качелей в детском саду и оказалась прикована к постели на полгода. Её родители считают виновной в случившемся воспитательницу, которая сразу же после происшествия отправилась в отпуск, пишет SHOT.
Шестилетняя девочка, которая оказалась на полгода прикована к постели. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, девочка упала в тот момент, когда и воспитанники, и персонал детсада № 69 пребывали на территории дежурного детского сада № 1 — летом туда направляют ребят и воспитателей из других дошкольных учреждений, это стандартная практика. Беда произошла, когда малышка качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком. В один момент её партнёр по игре резко вскочил, а она не удержалась и упала на землю.
В Петербурге шестилетняя девочка оказалась на полгода прикована к постели из-за множественных переломов позвоночника, полученных при падении с качелей. Видео © SHOT
Мама пострадавшей всерьёз встревожилась и обратилась за медицинской помощью только через два дня — сперва женщине казалось, что у девочки лишь ушиб и ничего серьёзного. Однако врачи обнаружили у маленькой пациентки несколько переломов грудного отдела позвоночника. В итоге — более шести месяцев постельного режима, а впереди ожидает непростая и долгая реабилитация. Мать девочки убеждена, что за случившееся несёт ответственность воспитательница группы, недосмотревшая за доверенными ей детьми.
Заведующая детского сада № 69 в беседе с SHOT признала вину своей сотрудницы, однако при этом не стала её увольнять, а отправила в отпуск. Также она выразила недоумение тем, что мать пострадавшей девочки не стала обращаться в больницу и делать снимки сразу же — в день происшествия, хотя ей рекомендовали так поступить. Мама пострадавшей, в свою очередь, озвучила другую версию событий: по её словам, воспитатели и местный детский врач отговаривали её от обращения за профильной медпомощью и рентгеновских снимков. Следственный комитет уже начал проверку.
Ранее Life.ru рассказывал о другом случае, когда маленький ребёнок пострадал из-за чужой невнимательности. Ужасная ситуация произошла в Крыму, когда несовершеннолетняя девочка за рулём электросамоката влетела на полной скорости в коляску с полуторагодовалым ребёнком. Малышка получила страшные раны лица, её всю залило кровью, в больнице накладывали швы. Виновница аварии сразу же извинилась, однако после этого спрятала лицо от камер и уехала. Позже её видели ездящей на окровавленном самокате в том же месте. Оказалось, что она родственница одного из местных депутатов.