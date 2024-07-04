В Петербурге 6-летняя девочка оказалась прикована к постели из-за ошибки воспитательницы

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила множественные переломы позвоночника после падения с качелей в детском саду и оказалась прикована к постели на полгода. Её родители считают виновной в случившемся воспитательницу, которая сразу же после происшествия отправилась в отпуск, пишет SHOT.

Шестилетняя девочка, которая оказалась на полгода прикована к постели. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, девочка упала в тот момент, когда и воспитанники, и персонал детсада № 69 пребывали на территории дежурного детского сада № 1 — летом туда направляют ребят и воспитателей из других дошкольных учреждений, это стандартная практика. Беда произошла, когда малышка качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком. В один момент её партнёр по игре резко вскочил, а она не удержалась и упала на землю.

В Петербурге шестилетняя девочка оказалась на полгода прикована к постели из-за множественных переломов позвоночника, полученных при падении с качелей. Видео © SHOT

Мама пострадавшей всерьёз встревожилась и обратилась за медицинской помощью только через два дня — сперва женщине казалось, что у девочки лишь ушиб и ничего серьёзного. Однако врачи обнаружили у маленькой пациентки несколько переломов грудного отдела позвоночника. В итоге — более шести месяцев постельного режима, а впереди ожидает непростая и долгая реабилитация. Мать девочки убеждена, что за случившееся несёт ответственность воспитательница группы, недосмотревшая за доверенными ей детьми.

Заведующая детского сада № 69 в беседе с SHOT признала вину своей сотрудницы, однако при этом не стала её увольнять, а отправила в отпуск. Также она выразила недоумение тем, что мать пострадавшей девочки не стала обращаться в больницу и делать снимки сразу же — в день происшествия, хотя ей рекомендовали так поступить. Мама пострадавшей, в свою очередь, озвучила другую версию событий: по её словам, воспитатели и местный детский врач отговаривали её от обращения за профильной медпомощью и рентгеновских снимков. Следственный комитет уже начал проверку.