Си Цзиньпин заявил, что ШОС стоит на правильной стороне истории
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества идёт по верному пути и стоит на правильной стороне истории. Такое заявление глава КНР сделал в ходе выступления на 24-м заседании Совета глав государств – членов ШОС в Астане.
Он обратил внимание на то, что сегодня изменения в мире ускоряются ещё больше, а человеческое общество в очередной раз находится на перепутье истории.
"Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории — на стороне справедливости и беспристрастности — и имеет чрезвычайно важное значение для мира", — цитирует его Центральное телевидение Китая.
Как уже рассказывал Life.ru, в Астане проходит саммит ШОС, лозунг мероприятия звучит как: "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Сегодня лидеры стран объединения подписали итоговую Астанинскую декларацию. Также главы входящих в организацию государств поставили подписи в ряде других важных документов, например стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года; создании ассоциации инвесторов государств – членов ШОС; утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года.
Сергей Гунеев / POOL / ТАСС