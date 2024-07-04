Си Цзиньпин заявил, что ШОС стоит на правильной стороне истории

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества идёт по верному пути и стоит на правильной стороне истории. Такое заявление глава КНР сделал в ходе выступления на 24-м заседании Совета глав государств – членов ШОС в Астане.

Он обратил внимание на то, что сегодня изменения в мире ускоряются ещё больше, а человеческое общество в очередной раз находится на перепутье истории.

"Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории — на стороне справедливости и беспристрастности — и имеет чрезвычайно важное значение для мира", — цитирует его Центральное телевидение Китая.