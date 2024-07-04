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Регион
4 июля, 09:31

Голикова: Более 2,25 млн семей внесены в реестр многодетных

Более 2,25 миллиона российских семей уже внесли в реестр многодетных, который запустили 1 июля 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия" в ходе пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Семья".

"Правительством утверждена единая форма удостоверения многодетной семьи. Кроме того, с 1 июля начал работать реестр таких семей. Сегодня в него внесены два миллиона 255 тысяч семей. Эту работу мы продолжаем", — сказала Голикова.

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Ранее Life.ru сообщал, что кабмин утвердил единый образец удостоверения многодетной семьи. Такой документ можно будет получить в бумажном, а потом и в электронном виде. Порядок выдачи таких удостоверений будет определён на уровне регионов, а действующие документы многодетных семей будут переоформлены. Для этого не нужна подача заявления.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yevdokymov

Александра Мышляева
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