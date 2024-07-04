Голикова: Более 2,25 млн семей внесены в реестр многодетных

Более 2,25 миллиона российских семей уже внесли в реестр многодетных, который запустили 1 июля 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия" в ходе пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Семья".

"Правительством утверждена единая форма удостоверения многодетной семьи. Кроме того, с 1 июля начал работать реестр таких семей. Сегодня в него внесены два миллиона 255 тысяч семей. Эту работу мы продолжаем", — сказала Голикова.