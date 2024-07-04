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4 июля, 10:08

Ты не ты, когда голоден: Житель Подмосковья проглотил зубы

Подольские врачи вытащили из желудка 64-летнего мужчины зубной мост

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 64-летнего мужчину, который пожаловался на боли в пищеводе. Оказалось, что во время еды у него открепился металлический зубной мост и пациент его проглотил.

"При визуальном обследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта повреждений слизистой пищевода не было выявлено, а при осмотре желудка был обнаружен проглоченный металлический зубной мост. Мы извлекли зубной протез с помощью специальной петли. С момента обращения пациента до извлечения инородного тела прошло около 30 минут", сообщил врач-эндоскопист отделения эндоскопии Подольской больницы Виктор Чернов.

Подольские врачи спасли пациента, проглотившего зубной мост. Фото © Минздрав Московской области

Подольские врачи спасли пациента, проглотившего зубной мост. Фото © Минздрав Московской области

На данный момент пациент чувствует себя хорошо, он уже выписан. Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в Подольской больнице хранится уже целая коллекция таких "находок" — от деталей конструктора до обувного супинатора.

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А в Иркутске в животе двухлетней девочки врачи нашли целый крейсер "Аврора". Малышка проглотила часть конструктора, и она застряла в пищеводе. Врачи сделали всё возможное, чтобы достать инородный предмет.

Обложка ©

Freepik.com / kamranaydinov

Александра Вишнякова
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