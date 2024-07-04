Ты не ты, когда голоден: Житель Подмосковья проглотил зубы

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 64-летнего мужчину, который пожаловался на боли в пищеводе. Оказалось, что во время еды у него открепился металлический зубной мост и пациент его проглотил.

"При визуальном обследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта повреждений слизистой пищевода не было выявлено, а при осмотре желудка был обнаружен проглоченный металлический зубной мост. Мы извлекли зубной протез с помощью специальной петли. С момента обращения пациента до извлечения инородного тела прошло около 30 минут", — сообщил врач-эндоскопист отделения эндоскопии Подольской больницы Виктор Чернов.

Подольские врачи спасли пациента, проглотившего зубной мост. Фото © Минздрав Московской области

На данный момент пациент чувствует себя хорошо, он уже выписан. Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в Подольской больнице хранится уже целая коллекция таких "находок" — от деталей конструктора до обувного супинатора.