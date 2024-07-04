ГД приняла закон о наказании депутатов за несогласованный выезд за границу

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. В документе указывается, что в случае несанкционированного выезда из РФ полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно.

Так, закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ" дополнится нормой о том, что сенаторы и депутаты обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки такого согласования определят советы палат парламента.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать вопрос запрета депутатам выезжать за пределы РФ в течение определённого срока после окончания полномочий. Он напомнил, что такие нормы уже действуют в отношении госслужащих.

"Если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска — пять лет вводится ограничение. Если мы примем это решение [в отношении депутатов], оно будет ответственным очень, у нас точно будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка", — подчеркнул Володин.