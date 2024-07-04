Зеленский пожаловался на 14 безоружных бригад ВСУ и анонсировал новый контрнаступ
Зеленский: ВСУ могут пойти в контрнаступление после получения военной помощи
Владимир Зеленский во время интервью Bloomberg. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
Украинская армия может в очередной раз предпринять попытку пойти в контрнаступление, но только после получения новой военной помощи от союзников. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.
"Украина не находится в тупике и не проигрывает... Украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос вооружения бригад", — поведал Зеленский.
При этом политик назвал доставку оборудования на фронт самой большой трагедией продолжающегося конфликта. По его словам, переброска техники занимает слишком много времени. В настоящее время 14 бригад ВСУ количеством от 28 000 до 35 000 солдат простаивают без вооружения. За передачу Киеву нового пакета помощи уже проголосовали, но всё идёт очень медленно, посетовал Зеленский.
Ранее полковник Владимир Трухан заявил, что Вооружённые силы Украины полностью утратили возможность перейти в контрнаступление под Харьковом, поскольку инициатива на этом направлении целиком принадлежит Российской армии. По его словам, все заявления Киева о контратаках в регионе являются лишь информационным вбросом.