Зеленский пожаловался на 14 безоружных бригад ВСУ и анонсировал новый контрнаступ

Украинская армия может в очередной раз предпринять попытку пойти в контрнаступление, но только после получения новой военной помощи от союзников. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

"Украина не находится в тупике и не проигрывает... Украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос вооружения бригад", — поведал Зеленский.

При этом политик назвал доставку оборудования на фронт самой большой трагедией продолжающегося конфликта. По его словам, переброска техники занимает слишком много времени. В настоящее время 14 бригад ВСУ количеством от 28 000 до 35 000 солдат простаивают без вооружения. За передачу Киеву нового пакета помощи уже проголосовали, но всё идёт очень медленно, посетовал Зеленский.