Армия России за сутки уничтожила два ВПК и склад хранения ударных БПЛА ВСУ
Вооружённые силы России за сутки стёрли с лица земли два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ударили по заводу, где производились БПЛА, а также складу боекомлектов армии Украины в Харькове. Взрывы были слышны вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974