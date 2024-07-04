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4 июля, 11:25

Армия России за сутки уничтожила два ВПК и склад хранения ударных БПЛА ВСУ

Вооружённые силы России за сутки стёрли с лица земли два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ударили по заводу, где производились БПЛА, а также складу боекомлектов армии Украины в Харькове. Взрывы были слышны вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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