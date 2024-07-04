ВС России уничтожили МиГ-29 и нанесли поражение технике ВСУ в 128 районах
Российские военные в зоне Специальной военной операции лишили ВСУ очередного истребителя МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России. Там также отметили, что кроме самолёта украинская армия потеряла технику и живую силу в 128 районах.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины", — рассказали в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области, где базируются МиГ-29 ВВС Украины. Как отметили в подполье, сегодня на рассвете был зафиксирован прилёт в направлении города Василькова юго-западнее Киева. Отметим, что кроме авиабазы там находятся военные склады.
ТАСС / Михаил Почуев