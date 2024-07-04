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4 июля, 11:31

ВСУ потеряли до 490 военных и 3 танка в зоне ответственности группировки "Центр"

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ "Центр" составили до 490 военных и 3 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, бойцы "Центра" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка в ДНР. Были отражены шесть контратак.

"Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", — отметили в ведомстве.

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А накануне, 3 июля, Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении боевой машины ЗРПК "Тунгуска". Её "ликивдировала" группировка ВС РФ "Север". Бойцы также отразили контратаку украинских сил специальных операций и нанесли поражение 6 бригадам противника.

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Telegram/Минобороны России

Александра Вишнякова
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