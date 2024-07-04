Слабоумие против паранойи: В Госдуме констатировали закат США, оценив кандидатов в президенты Депутат Журавлёв: Соединённым Штатам уже давно пора указать на их место 4 июля, 12:37 Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Соединённым Штатам Америки уже давно пора указать на их место, которое находится сегодня у подножия мирового господства. Об этом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя для Life.ru праздник, который сегодня отмечается в США.

Уверен, что весь мир с удовольствием отмечал бы сегодня независимость от Америки, потому что, честно говоря, эта страна давно уже сидит у всех как ком в горле, не давая дышать и свободно развиваться. Одних только военных вторжений и переворотов за последние полсотни лет Соединённые Штаты организовали больше сотни, не стесняясь, вмешиваются во внутренние дела любых государств и диктуют свою волю обоим полушариям. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Парламентарий подчеркнул, что США уже давно пора указать на их место, которое на самом деле уже не на вершине мирового господства, а где-то ближе к его подножию. А символом такого падения, по мнению Журавлёва, является борьба за Белый дом "двух немощных стариков, один из которых страдает слабоумием, а второй — прогрессирующей паранойей".

Напомним, сегодня, 4 июля, США отмечают День независимости — в этот день в 1776 году была принята декларация, которая провозгласила независимость США от Великобритании. Ранее с праздником Штаты уже "поздравил" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Америка идёт по тропе, очень похожей на ту, что привела страну в середине XIX века к началу Гражданской войны.