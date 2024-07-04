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Слабоумие против паранойи: В Госдуме констатировали закат США, оценив кандидатов в президенты

Депутат Журавлёв: Соединённым Штатам уже давно пора указать на их место

4 июля, 12:37
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Соединённым Штатам Америки уже давно пора указать на их место, которое находится сегодня у подножия мирового господства. Об этом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя для Life.ru праздник, который сегодня отмечается в США.

Уверен, что весь мир с удовольствием отмечал бы сегодня независимость от Америки, потому что, честно говоря, эта страна давно уже сидит у всех как ком в горле, не давая дышать и свободно развиваться. Одних только военных вторжений и переворотов за последние полсотни лет Соединённые Штаты организовали больше сотни, не стесняясь, вмешиваются во внутренние дела любых государств и диктуют свою волю обоим полушариям.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Уверен, что весь мир с удовольствием отмечал бы сегодня независимость от Америки, потому что, честно говоря, эта страна давно уже сидит у всех как ком в горле, не давая дышать и свободно развиваться. Одних только военных вторжений и переворотов за последние полсотни лет Соединённые Штаты организовали больше сотни, не стесняясь, вмешиваются во внутренние дела любых государств и диктуют свою волю обоим полушариям.
Уверен, что весь мир с удовольствием отмечал бы сегодня независимость от Америки, потому что, честно говоря, эта страна давно уже сидит у всех как ком в горле, не давая дышать и свободно развиваться. Одних только военных вторжений и переворотов за последние полсотни лет Соединённые Штаты организовали больше сотни, не стесняясь, вмешиваются во внутренние дела любых государств и диктуют свою волю обоим полушариям.

Парламентарий подчеркнул, что США уже давно пора указать на их место, которое на самом деле уже не на вершине мирового господства, а где-то ближе к его подножию. А символом такого падения, по мнению Журавлёва, является борьба за Белый дом "двух немощных стариков, один из которых страдает слабоумием, а второй — прогрессирующей паранойей".

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Напомним, сегодня, 4 июля, США отмечают День независимости — в этот день в 1776 году была принята декларация, которая провозгласила независимость США от Великобритании. Ранее с праздником Штаты уже "поздравил" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Америка идёт по тропе, очень похожей на ту, что привела страну в середине XIX века к началу Гражданской войны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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