Слабоумие против паранойи: В Госдуме констатировали закат США, оценив кандидатов в президенты
Депутат Журавлёв: Соединённым Штатам уже давно пора указать на их место
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Соединённым Штатам Америки уже давно пора указать на их место, которое находится сегодня у подножия мирового господства. Об этом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя для Life.ru праздник, который сегодня отмечается в США.
Уверен, что весь мир с удовольствием отмечал бы сегодня независимость от Америки, потому что, честно говоря, эта страна давно уже сидит у всех как ком в горле, не давая дышать и свободно развиваться. Одних только военных вторжений и переворотов за последние полсотни лет Соединённые Штаты организовали больше сотни, не стесняясь, вмешиваются во внутренние дела любых государств и диктуют свою волю обоим полушариям.
Парламентарий подчеркнул, что США уже давно пора указать на их место, которое на самом деле уже не на вершине мирового господства, а где-то ближе к его подножию. А символом такого падения, по мнению Журавлёва, является борьба за Белый дом "двух немощных стариков, один из которых страдает слабоумием, а второй — прогрессирующей паранойей".
Напомним, сегодня, 4 июля, США отмечают День независимости — в этот день в 1776 году была принята декларация, которая провозгласила независимость США от Великобритании. Ранее с праздником Штаты уже "поздравил" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Америка идёт по тропе, очень похожей на ту, что привела страну в середине XIX века к началу Гражданской войны.