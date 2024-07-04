В Думе обещали быстро возобновить выпуск РСМД и разместить их "некомфортно" для США

Россия готова в кратчайшие сроки вновь развернуть производство ракет средней и малой дальности (РСМД). Соответствующее поручение президента Владимира Путина будет выполнено с максимальной эффективностью, заявил в беседе с Life.ru глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов о производстве ракет. Видео © Life.ru

"Мы к этому готовы. Если президент такое решение принял, значит, оно будет выполнено в кратчайшие сроки с максимальной эффективностью", — сказал депутат.

По его словам, для этого не потребуется восстанавливать старые заводы, поскольку на этот счёт имеются новые технологии. Разместить ракеты планируется так, чтобы руководство стран Запада чувствовало себя "максимально некомфортно".