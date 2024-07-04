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4 июля, 12:37

Захарова поставила на место председателя ГА ООН Фрэнсиса за неуместную критику СВО

Захарова: Председатель 78-й ГА ООН Фрэнсис забыл, где пределы его полномочий

Председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис забыл, где находятся пределы его полномочий, позволив себе определять те или иные действия на предмет соответствия уставу Всемирной организации. Такую оценку высказываниям дипломата о российской спецоперации на Украине дала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу Всемирной организации",заявила дипломат, её заявление приводится на сайте МИД.

Она подчеркнула, что избирательный подход к положениям Устава ООН недопустим, и все они должны неукоснительно чтиться в абсолютной полноте и взаимосвязи. Также представитель российского ведомства напомнила о том, что киевский режим и сам не стремиться соблюдать положения Устава, возводя ненависть к России и россиянам в ранг государственной идеологии. Захарова сделала акцент на том, что Российская Федерация никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта, а условия для их начала обозначил президент страны Владимир Путин.

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В МИД анонсировали председательство Лаврова на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Отметим, что генсек ООН Антониу Гутерриш более деликатен в своих высказываниях относительно украинского конфликта. Ранее в рамках встречи в формате "ШОС плюс" он заявил, что достигать мира на Украине необходимо в полном соответствии с уставом Организации Объединённых Наций и нормами международного права.

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Юрий Лысенко
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