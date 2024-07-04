Председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис забыл, где находятся пределы его полномочий, позволив себе определять те или иные действия на предмет соответствия уставу Всемирной организации. Такую оценку высказываниям дипломата о российской спецоперации на Украине дала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу Всемирной организации", — заявила дипломат, её заявление приводится на сайте МИД.

Она подчеркнула, что избирательный подход к положениям Устава ООН недопустим, и все они должны неукоснительно чтиться в абсолютной полноте и взаимосвязи. Также представитель российского ведомства напомнила о том, что киевский режим и сам не стремиться соблюдать положения Устава, возводя ненависть к России и россиянам в ранг государственной идеологии. Захарова сделала акцент на том, что Российская Федерация никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта, а условия для их начала обозначил президент страны Владимир Путин.