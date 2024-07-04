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4 июля, 11:29

Гутерриш призвал заключить мир на Украине на основе Устава ООН

Гутерриш: Нам нужен мир на Украине на основе Устава ООН и международного права

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш во время встречи "ШОС плюс" заявил, что Устав ООН и нормы международного права должны определять то, каким будет мир на Украине.

"Нам нужен мир на Украине на основе Устава ООН и международного права", — уверяет глава всемирной организации.

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Из уст руководства всемирной организации поступает множество громких слов о мире, но это крайне редко приводит в каким-то реальным шагам. Ранее Владимир Путин заявил, что весь институт ООН необходимо реформировать в соответствии с нынешней обстановкой в мире. По мнению российского президента, если такие вопросы будут решаться узким кругом стран кулуарно, это не принесёт ничего хорошего мировому сообществу. На это указывал и Василий Небензя, который заявлял, что западные делегации отнюдь не являются беспристрастными, когда речь идёт об Украине.

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ТАСС / Владислав Ногай

Владимир Озеров
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