Гутерриш призвал заключить мир на Украине на основе Устава ООН

Из уст руководства всемирной организации поступает множество громких слов о мире, но это крайне редко приводит в каким-то реальным шагам. Ранее Владимир Путин заявил, что весь институт ООН необходимо реформировать в соответствии с нынешней обстановкой в мире. По мнению российского президента, если такие вопросы будут решаться узким кругом стран кулуарно, это не принесёт ничего хорошего мировому сообществу. На это указывал и Василий Небензя, который заявлял, что западные делегации отнюдь не являются беспристрастными, когда речь идёт об Украине.