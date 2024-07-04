Гутерриш призвал заключить мир на Украине на основе Устава ООН
Гутерриш: Нам нужен мир на Украине на основе Устава ООН и международного права
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш во время встречи "ШОС плюс" заявил, что Устав ООН и нормы международного права должны определять то, каким будет мир на Украине.
"Нам нужен мир на Украине на основе Устава ООН и международного права", — уверяет глава всемирной организации.
Из уст руководства всемирной организации поступает множество громких слов о мире, но это крайне редко приводит в каким-то реальным шагам. Ранее Владимир Путин заявил, что весь институт ООН необходимо реформировать в соответствии с нынешней обстановкой в мире. По мнению российского президента, если такие вопросы будут решаться узким кругом стран кулуарно, это не принесёт ничего хорошего мировому сообществу. На это указывал и Василий Небензя, который заявлял, что западные делегации отнюдь не являются беспристрастными, когда речь идёт об Украине.
ТАСС / Владислав Ногай