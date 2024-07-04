Девушка, которую накрыла снежная июльская лавина в Сочи, скончалась в больнице
29-летняя Кристина Л, которую накрыла снежная июльская лавина в Сочи, скончалась в больнице от тяжелейших травм. По данным SHOT, ударом ледяной глыбы её откинуло почти на 10 метров.
Погибшая девушка работала бариста в одной из кофеен в Красной Поляне. Фото © SHOT
Погибшая девушка работала бариста в одной из кофеен в Красной Поляне. Она скончалась через несколько часов после трагедии. Мама, которая в день трагедии приехала к ней в гости и тоже оказался под лавиной, не пострадала, у неё лишь небольшие царапины. Она по-прежнему пребывает в сильном шоке после произошедшего.
Ранее стало известно, что cнежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в горах Сочи. Одну из женщин мощнейшим ударом ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз по склону, по второй прокатилась глыба массой около 100 килограммов.