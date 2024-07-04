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4 июля, 12:25

Девушка, которую накрыла снежная июльская лавина в Сочи, скончалась в больнице

29-летняя Кристина Л, которую накрыла снежная июльская лавина в Сочи, скончалась в больнице от тяжелейших травм. По данным SHOT, ударом ледяной глыбы её откинуло почти на 10 метров.

Погибшая девушка работала бариста в одной из кофеен в Красной Поляне. Фото © SHOT

Погибшая девушка работала бариста в одной из кофеен в Красной Поляне. Фото © SHOT

Погибшая девушка работала бариста в одной из кофеен в Красной Поляне. Она скончалась через несколько часов после трагедии. Мама, которая в день трагедии приехала к ней в гости и тоже оказался под лавиной, не пострадала, у неё лишь небольшие царапины. Она по-прежнему пребывает в сильном шоке после произошедшего.

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Ранее стало известно, что cнежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в горах Сочи. Одну из женщин мощнейшим ударом ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз по склону, по второй прокатилась глыба массой около 100 килограммов.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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