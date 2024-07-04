Девушка, которую накрыла снежная июльская лавина в Сочи, скончалась в больнице

Погибшая девушка работала бариста в одной из кофеен в Красной Поляне. Она скончалась через несколько часов после трагедии. Мама, которая в день трагедии приехала к ней в гости и тоже оказался под лавиной, не пострадала, у неё лишь небольшие царапины. Она по-прежнему пребывает в сильном шоке после произошедшего.