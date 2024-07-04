"Должен быть баланс": Глава Минтруда оценил идею сделать День семьи, любви и верности выходным

Система праздников в России тщательно балансируется, а количество выходных и праздничных дней утверждается каждый год и имеет ограничения. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, комментируя предложение депутата Госдумы Нины Останиной сделать выходным 8 июля, когда празднуется День семьи, любви и верности.

"У нас на сегодняшний день сбалансирована система праздников... Мы ежегодно утверждаем все рабочие, выходные и праздничные дни. Их количество ограничено. У нас должен быть баланс. То есть, если делать выходным, нужно понимать, за счёт чего жертвуем", — объяснил глава Минтруда.