Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 13:16

"Должен быть баланс": Глава Минтруда оценил идею сделать День семьи, любви и верности выходным

Котяков: Система выходных и праздников в РФ сбалансирована и имеет пределы

Система праздников в России тщательно балансируется, а количество выходных и праздничных дней утверждается каждый год и имеет ограничения. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, комментируя предложение депутата Госдумы Нины Останиной сделать выходным 8 июля, когда празднуется День семьи, любви и верности.

"У нас на сегодняшний день сбалансирована система праздников... Мы ежегодно утверждаем все рабочие, выходные и праздничные дни. Их количество ограничено. У нас должен быть баланс. То есть, если делать выходным, нужно понимать, за счёт чего жертвуем", — объяснил глава Минтруда.

В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии

Напомним, вчера депутат Государственной думы Нина Останина предложила сделать 8 июля выходным днём. По её мнению, таким образом можно будет продемонстрировать заботу государства о многодетных семьях, тогда как на производительности труда в стране это не скажется, ведь большинство многодетных мам не работают.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Антон Котяков
  • День семьи
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров