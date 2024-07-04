Госдума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предполагает повышение военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития России. Правительство внесло документ в нижнюю палату в июне.

Документ предусматривает изменение так называемого понижающего коэффициента — денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. Согласно действующим нормам, при расчёте военных пенсий с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября 2024 года в расчёт берётся показатель 89,32%. Новый проект устанавливает, что размер коэффициента с 1 октября 2024 года составит 89,83%.