И.о. президента Ирана Мохбер призвал ШОС к ответственному и важному решению
Мохбер: ШОС необходимо со всей серьёзностью обсудить введение единой валюты
Введение единой валюты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной на базе прорывных технологий, необходимо обсудить со всей серьёзностью. С таким заявлением на саммите формата "ШОС плюс" выступил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер.
"Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. К этой сфере относится расширение использования национальных валют или [создание] общей валюты, основанной на прорывных технологиях, что представляет большой интерес и серьёзный повод для обсуждения", — сказал он.
Мохбер добавил, что с точки зрения Тегерана Шанхайская организация сотрудничества является важнейшим инструментом, способным усилить фактор многосторонности в регионе. В связи с этим Иран призывает к расширению договорённостей для укрепления стратегического регионального сотрудничества, в котором ШОС будет играть центральную роль. Иранский лидер также указал на то, что политические и географические изменения, случившиеся с миром за последние десятилетия, сделали намного более важными вопросы развития транспортных путей и прорабатывания транзитных договорённостей. К одним из наиболее приоритетных маршрутов он отнёс транзитный коридор Север — Юг, начало работы которого иранский политик считает самым приоритетным, ведь его можно использовать для развития торговых обменов, а также сокращения стоимости и времени доставки и для отправителей, и для получателей.
Ранее в рамках саммита ШОС у Мохаммада Мохбера состялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в ходе беседы выразил уверенность, что российско-иранские отношения продолжат укрепляться при любом исходе выборов в Иране, а также отметил положительные тенденции во многих отраслях взаимодействия между нашими странами.
ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов