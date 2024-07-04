Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 13:36

И.о. президента Ирана Мохбер призвал ШОС к ответственному и важному решению

Мохбер: ШОС необходимо со всей серьёзностью обсудить введение единой валюты

Введение единой валюты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной на базе прорывных технологий, необходимо обсудить со всей серьёзностью. С таким заявлением на саммите формата "ШОС плюс" выступил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер.

"Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. К этой сфере относится расширение использования национальных валют или [создание] общей валюты, основанной на прорывных технологиях, что представляет большой интерес и серьёзный повод для обсуждения", — сказал он.

Мохбер добавил, что с точки зрения Тегерана Шанхайская организация сотрудничества является важнейшим инструментом, способным усилить фактор многосторонности в регионе. В связи с этим Иран призывает к расширению договорённостей для укрепления стратегического регионального сотрудничества, в котором ШОС будет играть центральную роль. Иранский лидер также указал на то, что политические и географические изменения, случившиеся с миром за последние десятилетия, сделали намного более важными вопросы развития транспортных путей и прорабатывания транзитных договорённостей. К одним из наиболее приоритетных маршрутов он отнёс транзитный коридор Север — Юг, начало работы которого иранский политик считает самым приоритетным, ведь его можно использовать для развития торговых обменов, а также сокращения стоимости и времени доставки и для отправителей, и для получателей.

Си Цзиньпин заявил, что ШОС стоит на правильной стороне истории
Си Цзиньпин заявил, что ШОС стоит на правильной стороне истории

Ранее в рамках саммита ШОС у Мохаммада Мохбера состялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в ходе беседы выразил уверенность, что российско-иранские отношения продолжат укрепляться при любом исходе выборов в Иране, а также отметил положительные тенденции во многих отраслях взаимодействия между нашими странами.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • шос
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров