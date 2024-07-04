И.о. президента Ирана Мохбер призвал ШОС к ответственному и важному решению

"Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. К этой сфере относится расширение использования национальных валют или [создание] общей валюты, основанной на прорывных технологиях, что представляет большой интерес и серьёзный повод для обсуждения", — сказал он.

Мохбер добавил, что с точки зрения Тегерана Шанхайская организация сотрудничества является важнейшим инструментом, способным усилить фактор многосторонности в регионе. В связи с этим Иран призывает к расширению договорённостей для укрепления стратегического регионального сотрудничества, в котором ШОС будет играть центральную роль. Иранский лидер также указал на то, что политические и географические изменения, случившиеся с миром за последние десятилетия, сделали намного более важными вопросы развития транспортных путей и прорабатывания транзитных договорённостей. К одним из наиболее приоритетных маршрутов он отнёс транзитный коридор Север — Юг, начало работы которого иранский политик считает самым приоритетным, ведь его можно использовать для развития торговых обменов, а также сокращения стоимости и времени доставки и для отправителей, и для получателей.