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4 июля, 16:12

Белоусов лишил мобилизованных соцвыплат при самовольном оставлении части

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал указ о лишении выплат мобилизованных, если они самовольно покинули место службы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определённый приказом командира воинской части, руководителя организации ВС РФ, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу", — говорится в документе.

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Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение о том, что контрактникам, принимающим участие в СВО, полагается ежемесячная выплата компенсации в размере пенсии за выслугу лет. Эта мера будет распространяется на тех военных, которые подписали контракт после 24 февраля 2022 года и перестали получать положенные пенсионные выплаты.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Александра Мышляева
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