Белоусов лишил мобилизованных соцвыплат при самовольном оставлении части

"Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определённый приказом командира воинской части, руководителя организации ВС РФ, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу", — говорится в документе.

Медведев: С начала 2024 года контракты с ВС РФ заключили около 190 тысяч россиян

Медведев: С начала 2024 года контракты с ВС РФ заключили около 190 тысяч россиян

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение о том, что контрактникам, принимающим участие в СВО, полагается ежемесячная выплата компенсации в размере пенсии за выслугу лет. Эта мера будет распространяется на тех военных, которые подписали контракт после 24 февраля 2022 года и перестали получать положенные пенсионные выплаты.