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4 июля, 16:33

Командира бригады ВДВ Городилова арестовали до августа по делу о мошенничестве

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Артёма Городилова арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT из зала суда.

Артём Городилов в зале суда. Видео © SHOT

В зале суда военный и его адвокат не стали комментировать происходящее. По данным издания, вину Городилов не признаёт. Его оставят в СИЗО до 19 августа.

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Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет потребовал заключить под стражу задержанного Городилова. Экс-военному вменяют мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. Законодательство РФ предусматривает за такое деяние до 10 лет колонии.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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