Командира бригады ВДВ Городилова арестовали до августа по делу о мошенничестве
Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Артёма Городилова арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT из зала суда.
Артём Городилов в зале суда. Видео © SHOT
В зале суда военный и его адвокат не стали комментировать происходящее. По данным издания, вину Городилов не признаёт. Его оставят в СИЗО до 19 августа.
Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет потребовал заключить под стражу задержанного Городилова. Экс-военному вменяют мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. Законодательство РФ предусматривает за такое деяние до 10 лет колонии.
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