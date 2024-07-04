Командира бригады ВДВ Городилова арестовали до августа по делу о мошенничестве

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Артёма Городилова арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT из зала суда.

Артём Городилов в зале суда. Видео © SHOT

В зале суда военный и его адвокат не стали комментировать происходящее. По данным издания, вину Городилов не признаёт. Его оставят в СИЗО до 19 августа.