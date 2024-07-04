СК требует ареста комбрига ВДВ Артёма Городилова по делу о мошенничестве
Полковник Артём Городилов. Обложка © mil.ru
Главное военное следственное управление СК РФ потребовало заключить под стражу командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова, которого накануне задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го военного гарнизонного суда.
"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу", — передаёт сообщение ТАСС.
Экс-военному вменяют мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. Законодательство РФ предусмартивает за такое преступление до 10 лет колонии.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что по подозрению в мошенничестве был арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. По версии следствия, он похитил более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в зоне СВО. Нанесённый ущерб оценили в 130 миллионов рублей.