СК требует ареста комбрига ВДВ Артёма Городилова по делу о мошенничестве

Главное военное следственное управление СК РФ потребовало заключить под стражу командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова, которого накануне задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го военного гарнизонного суда.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу", — передаёт сообщение ТАСС.