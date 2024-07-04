Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 14:11

СК требует ареста комбрига ВДВ Артёма Городилова по делу о мошенничестве

Полковник Артём Городилов. Обложка © mil.ru

Полковник Артём Городилов. Обложка © mil.ru

Главное военное следственное управление СК РФ потребовало заключить под стражу командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова, которого накануне задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го военного гарнизонного суда.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу", — передаёт сообщение ТАСС.

Экс-военному вменяют мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. Законодательство РФ предусмартивает за такое преступление до 10 лет колонии.

В казну вернули 25 млн ущерба из 130 млн по делу генерала Спартака
В казну вернули 25 млн ущерба из 130 млн по делу генерала Спартака

Ранее Life.ru рассказывал о том, что по подозрению в мошенничестве был арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. По версии следствия, он похитил более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в зоне СВО. Нанесённый ущерб оценили в 130 миллионов рублей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров