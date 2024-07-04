Песков: Стамбульские принципы могли бы лечь в основу договорённости с Киевом

Принципы, которые были сформулированы в стамбульских договорённостях, могли бы стать основой решения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, подчеркнул представитель Кремля, это не означает, что все пункты договора могли бы войти в новый документ.

"Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора. Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает", — сказал представитель Кремля журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.