Песков: Стамбульские принципы могли бы лечь в основу договорённости с Киевом
Принципы, которые были сформулированы в стамбульских договорённостях, могли бы стать основой решения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, подчеркнул представитель Кремля, это не означает, что все пункты договора могли бы войти в новый документ.
"Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора. Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает", — сказал представитель Кремля журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.
Ранее Песков заявил, что сейчас никто, в том числе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, не может стать посредником между сторонами конфликта. Он отметил, что на данном этапе диалога Украина отвергает все пути решения, предложенные РФ.
Life.ru