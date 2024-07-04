Песков заявил, что сейчас никто не может быть посредником в переговорах с Киевом

В настоящий момент ни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ни никто другой не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"В настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с Российской Федерацией с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план Путина. Поэтому сейчас ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником", — сказал пресс-секретарь президента РФ.