Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 16:54

Песков заявил, что сейчас никто не может быть посредником в переговорах с Киевом

В настоящий момент ни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ни никто другой не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Видео © Life.ru

"В настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с Российской Федерацией с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план Путина. Поэтому сейчас ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча глав двух государств прошла в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Кремле заявляли, что политики обсудили предстоящий визит главы РФ в Турцию, а также некоторые вопросы, в том числе актуальные международные и региональные проблемы.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров