Чехия запретит въезд россиянам с загранпаспортом без биометрии

Россияне без биометрического паспорта не смогут приезжать в Чехию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

"Безопасность служит приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного акта диверсии. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдаёт. Для россиян небиометрического паспорта больше не будет достаточно", — написал он на своей странице в X.

По его словам, такое решение власти приняли из-за взрывов на чешских складах с боеприпасами в Врбетице в 2014 году. Чехи обвинили Россию в причастности к происшествию.