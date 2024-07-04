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4 июля, 18:06

Чехия запретит въезд россиянам с загранпаспортом без биометрии

Россияне без биометрического паспорта не смогут приезжать в Чехию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

"Безопасность служит приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного акта диверсии. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдаёт. Для россиян небиометрического паспорта больше не будет достаточно", — написал он на своей странице в X.

По его словам, такое решение власти приняли из-за взрывов на чешских складах с боеприпасами в Врбетице в 2014 году. Чехи обвинили Россию в причастности к происшествию.

Россиян успокоили после "злонамеренного" фейка об отказах в выдаче загранников за рубежом
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Ранее в АТОР заявили, что отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми. По словам экспертов, проблемы грозят родившимся до 1991 года. В первую очередь это связано с разночтениями в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Larich

Александра Мышляева
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