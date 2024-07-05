Россиянам посоветовали прокачивать soft skills на даче и у моря

Современные работодатели всё чаще оценивают кандидата на вакантную должность по его soft skills и hard skills, то есть набору личностных и профессиональных навыков, необходимых для успешного выполнения поставленных задач. И если для освоения "жёстких" умений человеку нужно штудировать литературу, посещать мастер-классы и накапливать теоретические знания, то "мягкие" (или гибкие) скилы можно развивать даже во время отдыха, рассказала карьерный консультант Светлана Скакун.

"Суть в том, что гибкие навыки можно развивать в различных местах, включая отдых на пляже или на даче. Такие навыки являются врождёнными и неотъемлемыми во всех видах общения и взаимодействия с окружающими людьми", — отметила коуч в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Преподаватель в Университете ИТМО напомнила, что высокий уровень soft skills позволяет человеку легко взаимодействовать с людьми для достижения поставленных целей. Умение знакомиться, договариваться, беседовать и решать конфликты можно приумножить и вне рабочего места. Например, если находящийся у моря человек попробует во время отдыха менее эмоционально реагировать на вещи, которые его не устраивают, он прокачает свои "мягкие" навыки. Вернувшись на работу, такой сотрудник будет спокойнее встречать форс-мажоры и умело выходить из трудных ситуаций, подытожила Скакун.