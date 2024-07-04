На Кубани водителя, из-за которого погибли отец и малыш, приговорили к 12 годам

На Кубани суд отправил в колонию общего режима на 12 лет Владимира Постового, который, будучи пьяным, устроил ДТП, в результате чего погибли мужчина и его новорождённый сын, ехавшие из роддома. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок три года. В пользу потерпевших судом с осуждённого взыскана денежная сумма в размере 4 300 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил", — указано в сообщении ведомства.

Суд, на котором виновника смертельного ДТП отправили в колонию на 12 лет. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Сам Постовой признал вину только частично. По его словам, в момент столкновения за рулём был не он, а его приятель, а сам он виновен только в том, что позволил тому вести машину. Однако у суда не осталось сомнений в том, что за рулём находился именно Постовой.