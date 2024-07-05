Назван простой способ узнать степень жёсткости воды для спасения бытовой техники

Вода портит бытовые приборы и вредит здоровью, если в ней повышена концентрация минералов, особенно кальция, магния, железа и марганца. Именно такая вода называется жёсткой, предупредил "Газету.ru" кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Например, на ТЭНе стиральной машины накапливается налёт, приводя к регулярному перегреву. Постепенно ухудшается качество выстиранного белья, а затем техника выходит из строя. В посудомоечных агрегатах жёсткая вода оставляет белые пятна на стекле и тоже со временем ломает устройство. В кофемашине, чайнике образуется накипь, ухудшающая вкус напитков и вредная для здоровья. В бойлере минеральные отложения на нагревателе уменьшают его эффективность, портя его раньше гарантийного срока", — перечислил Дорохов.

К счастью, на жёсткость воду проверить просто. Для этого можно использовать тест-полоски: они погружаются в воду и по цвету становятся идентичными прилагаемой шкале. Есть и другие тест-системы. Например, когда реагенты меняют цвет воды под влиянием растворённых в ней солей. Довольно точными считаются и электронные тестеры-солеметры для бытового использования.

Есть и метод, который не будет стоить ничего, — мыльная проверка. Нужно добавить хозяйственное мыло в бутылку с водой и хорошенько встряхнуть. Если пены мало, а вода мутная, значит, жёсткость слишком высокая.

По словам эксперта, фильтры жёсткой воды снижают содержание кальция и магния. Базовые типы бытовых фильтров и средств от накипи — это ионообменные смолы, которые заменяют ионы кальция и магния на натрий и калий, системы обратного осмоса, использующие мембрану для задержки солей, магнитные и электронные умягчители, которые с помощью специального поля изменяют структуру минералов и мешают их осаждению. Также в бытовых фильтрах содержатся химические умягчители, а именно — фосфаты, которые не дают образовываться накипи. Дорохов посоветовал почаще обслуживать и очищать фильтры и использовать средства для удаления накипи, чтобы бытовые приборы работали дольше.