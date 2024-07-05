Российские миномётчики ликвидировали БМП Bradley на Авдеевском направлении

Расчёт с группой воздушного прикрытия отправился на огневую позицию, получив координаты цели от оператора БПЛА. Военные навели орудие на цель и совершили череду выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Это позволило уничтожить БМП ВСУ, которая была спрятана в лесополосе. Когда точно подтвердилось, что цель поражена, разведчики засекли в лесу пикап неприятеля, который был на подходе, чтобы эвакуировать расчёт БМП. Миномётчики поразили автомобиль второй серией выстрелов, совершив прямое попадание. После этого они быстро ретировались, чтобы самим не стать мишенями.