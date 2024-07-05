Российские миномётчики ликвидировали БМП Bradley на Авдеевском направлении
Российские военные ликвидировали американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на Авдеевском направлении. Речь идёт об артиллерийском расчёте группировки отечественных войск "Центр", передаёт Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении военнослужащие расчёта самоходного миномёта 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и эвакуационную группу ВСУ, прибывшую для спасения экипажа подбитой техники", — рассказали в ведомстве.
Расчёт с группой воздушного прикрытия отправился на огневую позицию, получив координаты цели от оператора БПЛА. Военные навели орудие на цель и совершили череду выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Это позволило уничтожить БМП ВСУ, которая была спрятана в лесополосе. Когда точно подтвердилось, что цель поражена, разведчики засекли в лесу пикап неприятеля, который был на подходе, чтобы эвакуировать расчёт БМП. Миномётчики поразили автомобиль второй серией выстрелов, совершив прямое попадание. После этого они быстро ретировались, чтобы самим не стать мишенями.
Ранее Минобороны РФ рассказало, как в первый раз отечественные бойцы ликвидировали боевую машину ЗРПК "Тунгуска". Это сделала группировка ВС РФ "Север". Кроме того, бойцы отразили ответную атаку ВСУ, поразив шесть бригад неприятеля.
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