"Набожные" хищные насекомые вылезли на раскалённые улицы Москвы

Природный инсектарий образовался на улицах столицы, где из-за жаркой погоды начали появляться богомолы. Такая экзотика не представляет опасности для жителей Москвы, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По словам специалиста, нетипичные для московского региона насекомые любят погреться под палящим летним солнцем.

"Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве. Так, богомолы действительно есть в городе, но никакой опасности для москвичей они не представляют, эти насекомые безвредны. Человек — слишком большая добыча для такого маленького хищника", — успокоил Бурмистров москвичей.