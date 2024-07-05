Убрать в тень и не забивать едой: Life.ru узнал, как уберечь холодильник от поломки в жару Эксперт Феськов: В жару не ставьте в холодильник слишком много продуктов 5 июля, 05:00 © Freepik.com

Жара — настоящее испытание для холодильников, поэтому их поломки в этот период не редкость. Они не справляются с суммарной тепловой нагрузкой из-за высокой температуры. Что делать, чтобы уберечь технику в условиях экстремальных температур, Life.ru рассказал и.о. заведующего кафедрой инженерии процессов, аппаратов, холодильной техники и технологии Университета РОСБИОТЕХ Олег Феськов.

Чтобы уберечь холодильник от поломки, его нужно ставить чуть подальше от стен, чтобы был доступ к обдуванию холодильной машины. Кроме того, если на кухне есть окно, холодильник лучше ставить в уголок в тень, чтобы он не попадал под прямые солнечные лучи. В домашних условиях рекомендуют проверять, чтобы плотно была закрыта дверь холодильника. Олег Феськов И.о. заведующего кафедрой инженерии процессов, аппаратов, холодильной техники и технологии Университета РОСБИОТЕХ

При температуре воздуха выше +30 градусов эксперт не советует выставлять настройки режима работы холодильника на самый нижний предел — режим Winter, лучше придерживаться среднего режима Medium. А в холодильниках с режимом оттайки снеговой шубы нужно своевременно производить размораживание.

В сильную жару холодильник работает с увеличенной нагрузкой, чтобы поддерживать определённую температуру. Это может привести к перегреву компрессора и его выходу из строя. Кроме того, если вентиляционные отверстия забиты пылью или закрыты мебелью, холодильник не сможет эффективно охлаждаться, что тоже ведёт к перегреву и поломке. Частые перепады напряжения в сети также могут привести к поломке. Особенно это актуально во время ремонтных работ в сельской местности, где часто отключают электроэнергию.

Как защитить холодильник от поломки в жару:

Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны — не забиты пылью и не закрыты мебелью.

Не ставьте в холодильник слишком много продуктов. Оставьте пространство для циркуляции воздуха.

Поставьте холодильник в тенистое место.

Убедитесь, что резиновый уплотнитель двери холодильника в хорошем состоянии и плотно прилегает.

Чистите холодильник от пыли и грязи регулярно.

Если вам нужно отключить холодильник, например, на время отпуска, оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить образование плесени и грибка.

"Даже исправный холодильник не сможет спасти продукты, если в помещении очень жарко. Поэтому в жару особенно важно соблюдать правила хранения продуктов", — добавил эксперт.

В жару ломается не только техника, но и люди. Так, врачам скорой каждый день приходится выезжать на десятки вызовов, связанных с тепловыми ударами, обострениями хронических заболеваний и обезвоживанием. Особенно тяжело приходится пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, с какими диагнозами люди попадают в больницы при жаре и как себе помочь в таких аномальных погодных условиях, читайте на Life.ru.