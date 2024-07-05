Индия получила 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203 из России
Индийские вооружённые силы получили партию из 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203 из России. Оружие производилось на российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому Министерству обороны 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203", — сказано в тексте публикации.
Ранее Индия поставила в Россию 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия стоимостью 16,5 миллиона долларов. При этом металл не поступал в РФ из-за рубежа с 2009 года. По словам эксперта Хазанова, покупка иностранного металла позволяет компаниям снизить зависимость от российских производителей.
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