Индия получила 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203 из России

Индийские вооружённые силы получили партию из 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203 из России. Оружие производилось на российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому Министерству обороны 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203", — сказано в тексте публикации.