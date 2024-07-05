В Госдуме поставили "Киномаксу" ультиматум из-за фильма Гудкова
Хинштейн призвал киносеть "Киномакс" снять с показа фильм комика Гудкова
Александр Гудков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gudokgudok
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн потребовал от киносети "Киномакс" снять с показа фильм комика Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри: Чёрное небо вампиров". Об этом парламентарий сообщил в личном телеграм-канале.
"Вчера я обратился в Минкультуры России с просьбой отозвать прокатное удостоверение на показ фильма комика-русофоба Александра Гудкова, если такое выдавалось. Позже Минкульт сообщил, что заявления на выдачу прокатного удостоверения проекту "Подземелья Чикен Карри: Чёрное небо вампиров" не поступало, подчеркнув, что показ фильма без прокатного удостоверения влечёт административную ответственность по статье 14.58 КоАП РФ", — говорится в посте.
Депутат отметил, что штраф за первый показ без прокатного удостоверения по меркам киноиндустрии достаточно скромный — от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении к юридическим лицам применяется штраф от 100 до 200 тысяч или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Хинштейн предложил администрации "Киномакса" по доброй воле снять не получившую прокатное удостоверение картину с показа, пригрозив проверкой всего контента киносети на предмет исполнения статьи 14.58 КоАП. Также глава Комитета ГД по информационной политике призвал "Киномакс" решить, хочет ли он продолжать работу в Российской Федерации. Если да, то киноплощадке стоит перестать работать с русофобами, которые спонсируют ВСУ, подытожил Хинштейн.
Ранее продюсер Дворцов рассказал, что Гудков, до того как выпустил скандальную пародию на песню певца Shaman "Я русский", получал гонорары до полутора миллионов рублей за одно выступление. Однако вскоре он пропал с российской эстрады, причиной чего стали русофобские высказывания. Сам Дворцов считает, что Гудкову уже не вернуться на отечественные экраны, потому что оскорблений России и её граждан ему не простят.