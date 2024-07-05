В Госдуме поставили "Киномаксу" ультиматум из-за фильма Гудкова

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн потребовал от киносети "Киномакс" снять с показа фильм комика Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри: Чёрное небо вампиров". Об этом парламентарий сообщил в личном телеграм-канале.

"Вчера я обратился в Минкультуры России с просьбой отозвать прокатное удостоверение на показ фильма комика-русофоба Александра Гудкова, если такое выдавалось. Позже Минкульт сообщил, что заявления на выдачу прокатного удостоверения проекту "Подземелья Чикен Карри: Чёрное небо вампиров" не поступало, подчеркнув, что показ фильма без прокатного удостоверения влечёт административную ответственность по статье 14.58 КоАП РФ", — говорится в посте.

Депутат отметил, что штраф за первый показ без прокатного удостоверения по меркам киноиндустрии достаточно скромный — от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении к юридическим лицам применяется штраф от 100 до 200 тысяч или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Хинштейн предложил администрации "Киномакса" по доброй воле снять не получившую прокатное удостоверение картину с показа, пригрозив проверкой всего контента киносети на предмет исполнения статьи 14.58 КоАП. Также глава Комитета ГД по информационной политике призвал "Киномакс" решить, хочет ли он продолжать работу в Российской Федерации. Если да, то киноплощадке стоит перестать работать с русофобами, которые спонсируют ВСУ, подытожил Хинштейн.