Сброшенная на базу ВСУ российская "царь-бомба" способна уничтожать даже подземные крепости

"Царь-бомба" ФАБ-3000, которой российские войска впервые атаковали базу ВСУ под Красным Лиманом, обладает экстремально высоким разрушительным эффектом и способна уничтожать даже подземные крепости. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Прошли данные о том что наши войска впервые применили бомбу калибра три тонны, или, как называют, трёхтысячку, с универсальным модулем планирования и коррекции. Я полагаю, что это действительно так, это наши войска приступили к полному уничтожению фортификационных сооружений, которые противник сооружает в этом направлении", — считает Матвийчук.

Военный эксперт считает целью удара базу ВСУ, где собирались людские резервы, перебрасывалась техника для противостояния Армии России, которая сегодня штурмует Часов Яр. Он обратил внимание на впечатляющие характеристики этой "царь-бомбы".

Что такое ФАБ-3000? Бомба 3000 — это страшнейшее оружие, предназначено оно для разрушения долговременных огневых сооружений, подземных сооружений, сооружений повышенного могущества. Её долгое время не производили, она была спланирована и сконструирована где-то в конце 60-х годов прошлого века, потом её долгое время не производили, сегодня Россия приступила к производству этих бомб, и теперь у нас на вооружении высокоточных бомб есть бомбы калибра 500, бомбы калибра полуторатонки, и вот сегодня уже говорим о 3000. Анатолий Матвийчук Военный эксперт, полковник в отставке

Это, собственно говоря, смерть для ВСУ, уверен офицер, потому что эти бомбы из свободно падающего боеприпаса превратились в высокоточный боеприпас. "Царь-бомба" способна попадать точно в цель без кругового отклонения или с круговым отклонением в несколько метров. Тем более что самолёты-носители не входят в зону ПВО и штурмуют позиции противника.

Сбрасывать мощный снаряд может стратегический бомбардировщик. Но есть предположение, что бомбу может применять и фронтовой бомбардировщик типа Су-24, потому что его бомбовая нагрузка в пределах 8000 килограммов, отметил Матвийчук. По мнению эксперта, это и есть наш ответ на все те ухищрения, которыми Запад сегодня пичкает Украину, — поставки дальнобойных ракет и высокоточных боеприпасов. Мы намного проще, намного дешевле адекватно отвечаем и уничтожаем противников, резюмировал он.