Президента Киргизии Садыра Жапарова попытались свергнуть, пока он был в отъезде

Спецслужбы Киргизии обезвредили группу, которая планировала спровоцировать массовые беспорядки и захватить власть в стране. О задержании подозреваемых отчитался пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путём организации массовых беспорядков, сопряжённых с гибелью граждан", – заявили в ГКНБ.

В результате задержаны пять человек, фигуранты уголовного дела помещены в изолятор временного содержания ГКНБ. Госкомитет предпочёл оставить пока в тайне их имена и фамилии в интересах следствия. По версии правоохранителей, в группировке состояли лица, "поддерживающие идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию".

Во время обысков у подозреваемых нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, обмундирование сотрудников силовых органов, беспилотники, экстремистскую литератур и другие запрещённые предметы. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.