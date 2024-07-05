HMD представила новый кнопочный Nokia 105 с легендарной игрой "Змейка"

Компания HMD анонсировала новый кнопочный телефон Nokia 105 (2024). В нём не будет функционала современных смартфонов и даже камеры, зато будет установлена культовая игра "Змейка". Анонс появился на сайте производителя.

У телефона 2-дюймовый экран с разрешением 120 на 160. Корпус гаджета выполнен из поликарбоната с нанотекстурой с защитой от влаги и брызг по стандарту IP52. В продаже будут модели в чёрном цвете, а также фиолетовые и синие.

"Больше — не всегда значит лучше, но это так, когда речь идёт о размере экрана. Дисплей 2,0" — большой шаг вперёд по сравнению с дисплеем 1,77" в предыдущих моделях. Добавьте к этому большую тактильную клавиатуру, и Nokia 105 станет просто удовольствием", — сказано в анонсе.

Съёмная батарея телефона будет иметь ёмкость 1000 мАч. Производитель обещает продолжительность работы до 18 дней в режиме ожидания и 14 часов в режиме разговора. В устройстве будет 4 мегабайта оперативной памяти и такой же объём встроенной, но с возможностью увеличить последний параметр, благодаря слоту для карты памяти microSD, максимум на 32 гигабайта. Вес телефона — 77,5 грамма. Также в новой Nokia будет разъём MicroUSB и аудиогнездо 3,5 миллиметра. Наушники идут в комплекте. Пока неизвестно, сколько будет стоить это удовольствие, средняя цена моделей с аналогичным функционалом — порядка 2000 рублей.