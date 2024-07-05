Командир отряда "Шторм" Стрелец выжил после атаки ВСУ, притворившись мёртвым

Ежедневно штурмовики группировки "Восток" вытесняют украинских солдат с позиций на Южно-Донецком направлении СВО. Бои идут постоянно, а подразделения всегда используют тактику налёта малыми группами. При этом захватить опорный пункт важно так же, как и удержать его. Иногда солдатам приходится делать это в одиночку и проявлять смекалку.

Например, отряд "Шторм" смог закрепиться и провести зачистку позиций. Командиром является опытный военный Стрелец. В ходе взятия одного из опорников вражеский квадрокоптер с устройством сброса выпустил гранату и ранил Стрельца в ногу. Военный выжил благодаря тому, что притворился мёртвым.

Командир штурмового отряда "Шторм" выжил после обстрела, потому что притворился мёртвым. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Рядом было дерево с большой раскидистой кроной — единственное дерево, которое живое осталось, — я под него доскакал. Две атаки протанцевал, они скидывали на меня сбросы, я уворачивался, они взрывались за деревом, и, видимо, им надоело, и они прямо на крону дерева сбросили "эфку" — она упала мне на голову. Я подумал, что всё. Она покатилась и взорвалась напротив бронежилета, что меня и спасло. Меня ударило об дерево, я притворился мёртвым. Дрон повисел, понаблюдал и улетел", — рассказал командир в беседе с телеканалом "Звезда".

Штурмовики всегда проводят достаточно долгую подготовку. Солдаты выкапывают такие же траншеи, как у противника, проводят тренировки, изучают подходы и минные поля, а также тщательно готовят оружие. Важной задачей на передовой является чистка снаряжения. Для этого у военнослужащих есть целый набор зубных щёток, масло и шприц.