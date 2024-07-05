Обмывали диплом: Праздник с марихуаной и алкоголем закончился гибелью выпускника в Петербурге

Выпускник университета гражданской авиации был найден мёртвым под окнами жилой многоэтажки на Фермском шоссе в Приморском районе Петербурга, где он с однокурсниками отмечал окончание вуза. Ему был всего 21 год, пишет "Mash на Мойке".

Университетские друзья задумали с размахом отметить выпуск: закупились алкоголем, вкусностями и не только. Тусовка приближалась к своему пику, когда младший из них, Андрей, стал вести себя чересчур вызывающе, вспоминают товарищи выпускника. Парню предложили посидеть в комнате и привести себя в порядок, а после вернуться к остальным. Дверь захлопнулась, комнату закрыли, а веселье продолжилось без него. Уже потом они нашли тело товарища.

Сейчас правоохранители проводят беседы с участниками студенческого праздника. Одного из них увезли в больницу в состоянии средней тяжести. У него сильная алкогольная интоксикация и ингаляционное отравление марихуаной.