Для Беркович* и Петрийчук* запросили 6 лет по делу об оправдании терроризма
Обвинение запросило по 6 лет колонии для Беркович* и Петрийчук*
Режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* (слева направо) в Хамовническом суде. Обложка © AP/TASS
Гособвинение потребовало назначить режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведут адвокаты, а само заседание проходит во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Прокурор попросил зачесть в срок отбывания наказания весь период их содержания под стражей с момента задержания 4 мая 2023 года из расчёта "1 день за 1 день".
Напомним, что поводом для возбуждения против Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* стал спектакль
"Финист — Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановку показывали на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей, кроме того спектакль участвовал в программе "Russian Case" фестиваля "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были задержаны по уголовному делу об оправдании терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс их имена в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.