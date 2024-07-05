Для Беркович* и Петрийчук* запросили 6 лет по делу об оправдании терроризма

Гособвинение потребовало назначить режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведут адвокаты, а само заседание проходит во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.

Прокурор попросил зачесть в срок отбывания наказания весь период их содержания под стражей с момента задержания 4 мая 2023 года из расчёта "1 день за 1 день".