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5 июля, 10:50

Для Беркович* и Петрийчук* запросили 6 лет по делу об оправдании терроризма

Обвинение запросило по 6 лет колонии для Беркович* и Петрийчук*

Режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* (слева направо) в Хамовническом суде. Обложка © AP/TASS

Режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* (слева направо) в Хамовническом суде. Обложка © AP/TASS

Гособвинение потребовало назначить режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведут адвокаты, а само заседание проходит во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.

Прокурор попросил зачесть в срок отбывания наказания весь период их содержания под стражей с момента задержания 4 мая 2023 года из расчёта "1 день за 1 день".

Напомним, что поводом для возбуждения против Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* стал спектакль

"Финист — Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановку показывали на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей, кроме того спектакль участвовал в программе "Russian Case" фестиваля "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были задержаны по уголовному делу об оправдании терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс их имена в перечень террористов и экстремистов.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Марина Калегина
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