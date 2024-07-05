VK проведёт День семьи, любви и верности вместе с пользователями

На центральных улицах девяти городов России в преддверии Дня любви, семьи и верности 6 и 7 июля известные фотографы будут предлагать всем желающим бесплатные фотосессии с членами их семей. Снимки в тот же день можно будет найти в сообществе "VK Праздники" во "ВКонтакте" и в одноимённой группе в "Одноклассниках". Об этом сообщила пресс-служба VK.

Фотографы, которые готовы подарить желающим бесплатную семейную фотосессию, будут работать с 12:00 до 20:00 по местному времени. Принять участие в фотопроекте смогут пользователи соцсети из Архангельска, Липецка, Калининграда, Кисловодска, Москвы, Мурома, Санкт-Петербурга, Суздаля, Уфы. В Москве проект продлится до 8 июля включительно.

В честь праздника "Одноклассники" совместно с партнёром проведут эксклюзивный показ роликов участников XIX Международного кинофестиваля "В кругу семьи", а также трансляцию кинофестиваля, на котором будут представлены кинокартины из 20 стран мира. Короткометражки конкурсантов будут публиковаться в соцсети. Также там можно будет увидеть церемонию открытия фестиваля и награждение победителей.

"К празднику ОК также поддержали крупнейший в России семейный проект и подготовили ряд активностей в партнёрстве с АНО "Россия — страна возможностей". В соцсети пройдёт онлайн-марафон, в рамках которого пользователи поделятся совместными фотографиями со своими родственниками. Снимки с хэштегом #ДеньСемьи можно выкладывать в официальной группе проекта "Это у нас семейное". 9 июля случайным образом выберут 13 участников и вручат им призы. Также пользователи соцсети могут установить на аватар тематические рамки и посмотреть трансляцию концерта и других праздничных активностей, приуроченных к заключительному этапу проекта", — рассказали в соцсети.

В продолжение 8 июля в московском "Дзен кафе by Bro&n" будет проводиться паблик-толк "Секреты создания вовлекающего контента для материнских блогов". В нём блогеры Катя Мезенова, Наталья Карпова и Ассоль расскажут, как можно совмещать воспитание детей и блогерскую деятельность. Доступ на мероприятие можно выиграть, приняв участие в конкурсе на лучший комментарий о лайфхаках материнства под статьями и публикациями героинь дискуссии в "Дзене" и "ВКонтакте".